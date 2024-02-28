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Американец Джейсон Фриман, принимавший участие в боях на стороне ВСУ, заявил, что основной проблемой украинской армии явдяются ее командиры. Об этом он рассказал в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, которые позвонили ему от имени бывшего президента Украины Петра Порошенко.
«Самая большая проблема — это украинское командование, которое не слушает солдат с опытом других войн», — заявил Фриман.
Он рассказал, что часто сталкивался с упрямством украинских командиров. По его словам, он кричал на полковников ВСУ, которые погубили целую команду украинских военных. Он уточнил, что всего за три дня погибло огромное число людей из-за неверных решений руководства ВСУ.
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Элина Позднякова