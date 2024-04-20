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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что удары ВСУ по территории российских регионов планируются в НАТО под руководством США. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев имеет право наносить удары по военным целям на территории РФ, назвав такие удары легитимными.
По словам парламентария, Столтенберг признал, что Украина имеет законное право бить по целям на российской территории, поскольку Североатлантический альянс под руководством США как раз и планирует эти удары. Ивлев отметил, что данное высказывание генсека НАТО — это тот случай, в котором Столтенберг сказал правду.
Депутат рассказал, что на авиабазе Рамштайн инструкторы Альянса обучают украинских летчиков и специалистов ПВО, а на танковых полигонах НАТО боевики ВСУ обкатывают Abrams и Leopard.
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