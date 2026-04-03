Депутат призвал ФНС учесть один нюанс в контроле за банковскими переводами

03 апреля 2026, 12:37

Депутат Иванов: платежи на помощь в СВО не должны стать подозрительными для ФНС

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что банковские переводы физических лиц в пользу участников специальной военной операции не должны вызывать подозрений у ФНС.





В беседе с NEWS.ru политик отметил, что государство борется с теневой занятостью и уклонением от налогов, но при рассмотрении законопроекта о контроле переводов Иванов попросил учесть важный момент.

«Сегодня миллионы людей, не имеющих отношения к бизнесу, совершают транзакции на нужды СВО. Мы переводим деньги нашим ребятам на передовую, покупаем гумпомощь, помогаем волонтёрским группам. И если эти платежи попадут в поле зрения ФНС как подозрительные, это станет ударом по волонтёрскому движению, по народной поддержке воинов. Я призываю предусмотреть в законе чёткие критерии, которые отличают благотворительные переводы от предпринимательской деятельности», — заявил депутат.