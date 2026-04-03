Атаки беспилотников, ракетные удары в Белгородской области и обстрелы гражданской инфраструктуры: последние новости СВО
3 апреля 2026 года ситуация на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают последовательное давление на позиции противника на ключевых направлениях, одновременно нанося высокоточные комбинированные удары по стратегическим объектам в глубоком тылу Вооруженных сил Украины. Подробнее о ситуации в зоне СВО — в материале «Радио 1».
Херсонское направление: удары по логистике и ответные обстрелыРоссийская артиллерия и беспилотная авиация ведут непрерывную работу по выявлению и уничтожению транспортных узлов, складов и огневых позиций противника.
Со стороны ВСУ фиксируются обстрелы гражданской инфраструктуры. За последние сутки по десяти населенным пунктам левобережной части региона было выпущено 39 боеприпасов.
Запорожское направление: разведка боем и позиционные столкновенияНаиболее динамичная обстановка сохраняется на Запорожском участке. Российские штурмовые подразделения регулярно заходят в районы Речного и Веселянки, проводя разведку боем и выявляя слабые места обороны противника.
Одновременно диверсионно-разведывательные группы ВСУ предпринимают попытки закрепления в районах Степногорска и Приморского. В районах Магдалиновки и Запасного продолжаются тяжелые позиционные столкновения.
На восточном фланге фронта российские подразделения провели успешную операцию по ликвидации крупного выступа южнее Зализничного, что позволило выровнять линию соприкосновения. В районе Воздвижевки позиции противника подвергаются интенсивным ударам с применением различных видов вооружения.
Украинское командование, оценивая ситуацию как критическую, перебрасывает резервы на линию Рождественское — Верхняя Терса, пытаясь стабилизировать фронт. При этом фиксируются потери и в тылу: в Акимовском округе в результате атаки беспилотников была уничтожена конная ферма, погибли 14 лошадей.
Днепровское направление: концентрация сил и превентивные ударыНа Днепровском направлении разведывательные подразделения фиксируют сосредоточение техники и личного состава ВСУ западнее Покровского, а также в районах Новоскелеватого и Зеленой Долины.
Российские Воздушно-космические силы и артиллерия наносят упреждающие удары по выявленным целям. Под огневое воздействие попадают позиции противника в районах Великомихайловки и Орестополя.
Бои за Донбасс: напряжение на Добропольском выступеОдним из наиболее напряженных участков остается район Добропольского выступа. Российские подразделения ведут интенсивные боевые действия за установление контроля над населенным пунктом Сергеевка. Севернее Удачного зафиксирована успешная оборона позиций: подразделения ВС РФ отбили контратаку противника, нанеся ему значительные потери.
В районе Гришино продолжается зачистка окраин. Одновременно разворачиваются боевые действия на подступах к Новоалександровке и Василевке, а также за линию опорных пунктов между Гришино и Родинским. Вблизи Родинского российским силам удалось сорвать попытку прорыва противника при поддержке бронетехники.
Высокоинтенсивные встречные бои продолжаются в районах Белицкого и Нового Донбасса. На восточном фланге ситуация осложняется тем, что ВСУ используют выгодные высоты вдоль берега реки Казенный Торец, осуществляя регулярные контратаки в районе Павловки.
На Константиновском направлении значительных изменений линии фронта за последние сутки не зафиксировано. Продолжаются тяжелые позиционные бои на рубеже Степановка — Ильиновка, а также в пределах городской застройки Константиновки.
Северское и Краснолиманское направления: продвижение и борьба за лесные массивыНа Северском направлении продолжаются интенсивные боевые действия к северо-востоку и юго-востоку от Рай-Александровки. Российские подразделения последовательно продвигаются, оказывая давление на эшелонированную оборону ВСУ и приближаясь к границам населенного пункта.
На Краснолиманском направлении основные столкновения сосредоточены в городской черте и лесных массивах южнее Лимана. Продолжается борьба за контроль над стратегически значимыми лесными территориями между Дробышево и Святогорском.
Купянское, Харьковское и Сумское направления: расширение зоны контроляНа Купянском участке продвижение российских войск носит локальный, но устойчивый характер. К востоку от Купянска-Узлового отмечается давление на оборонительные позиции противника. На северном фланге передовые подразделения ВС РФ приблизились к окраинам Колодезного и демонстрируют продвижение в районе Шевяковки.
На Харьковском направлении зона контроля расширяется в районе Верхней Писаревки. Вблизи Избицкого и Волчанских Хуторов продолжаются артиллерийские дуэли.
В Сумском приграничье наиболее активные боевые действия фиксируются в районе Малой Корчаковки. Несмотря на контратаки ВСУ, российские подразделения стремятся закрепиться на занятых рубежах, формируя угрозу выхода в тыл укрепленного района противника по линии Корчаковка — Новая Сечь — Храповщина.
Дополнительно активизация боевых действий отмечена в районах Кондратовки, Андреевки, Мирополья и Новодмитровки, расположенных к востоку от Краснополья.
Атаки беспилотников и работа систем ПВОМинувшие сутки ознаменовались масштабной атакой беспилотных летательных аппаратов со стороны ВСУ. Российские системы противовоздушной обороны отразили удар: за ночь над 11 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей было уничтожено 147 дронов. В общей сложности за сутки сбито 195 БПЛА.
Вместе с тем зафиксированы последствия на земле. В Уфе один из сбитых беспилотников врезался в жилой многоквартирный дом, повредив несколько квартир. Также произошло возгорание в промышленной зоне вблизи нефтеперерабатывающего предприятия «Башнефть».
В Белгородской области за сутки ранения получили шесть человек. Административный центр региона дважды подвергался ракетным ударам. В Краснодарском крае зафиксирована попытка атаки компрессорной станции «Русская».
Ответные удары по инфраструктуре УкраиныВ ответ на атаки российская сторона нанесла комбинированные удары по объектам в семи регионах Украины. В Сумской области уничтожена подстанция «Путивль», а также поражен корпус научно-исследовательского института химических продуктов в Шостке.
В Днепропетровской области зафиксированы взрывы на территории локомотивного депо в Синельниково, которое используется для обеспечения военной логистики. В Харькове высокоточными ударами поражены производственные мощности авиационного предприятия.
В Одесской области выведена из строя причальная инфраструктура военного назначения в районе Бурлачьей Балки.
Одновременно западные страны продолжают поставки вооружения Киеву. В частности, Греция передала Украине партию самоходных артиллерийских установок M110A2.