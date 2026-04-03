Над регионами России за ночь сбили 192 украинских БПЛА
Силы ПВО за ночь сбили 192 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Согласно информации военного ведомства, вражеские дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Новгородской, Курской, Калужской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Тверской, Орловской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Республикой Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также: