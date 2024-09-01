Обвал украинского фронта в ДНР откроет российским военным дорогу на Днепропетровскую область. Последствия обвала фронта в ДНР из-за атаки на Курскую область озвучил в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.
«Если эта операция (вторжение в Россию) с войсковой точки зрения задумывалась для отвлечения российских войск с Донецкого фронта – этого результата добиться не удалось. Обвал фронта в сторону Днепропетровской области станет катастрофической ценой», – написал Дубинский.
Атаку ВСУ на Курскую область депутат назвал личным пиаром президента Украины Владимира Зеленского, который таким путем надеялся поднять свой рейтинг. Но в итоге это решение Киева только России дорогу на новые территории.
«Решения такого рода, которые ведут к удовлетворению болезненных амбиций одного человека за счет страны и людских жизней, – ведут к катастрофе», – написал Дубинский.
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Лия Мурадьян