На Западе заявили об истощении элитной бригады ВСУ под Красноармейском

Фото: iStock/Olena_Z
Боевые действия на красноармейском направлении истощили элитную 47-ю механизированную бригаду ВСУ. Об этом написал военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
Отмечается, что подразделение в составе двух тысяч солдат отправилось в бой на востоке Украины с 31 танком M-1 Abrams. На данный момент у них осталась, вероятно, половина этих танков, выразил мнение Экс.
По его словам, в данное районе недостаточно личной силы ВСУ для обороны, не говоря уже о наступлении. Экс также сомневается, что украинские войска смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО
В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ
По его словам, в данное районе недостаточно личной силы ВСУ для обороны, не говоря уже о наступлении. Экс также сомневается, что украинские войска смогут организовать какую-либо операцию по возврату потерянных территорий.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО
В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
Глава Минобороны Украины передал властям США список целей для ударов по территории РФ
Екатерина Коршунова