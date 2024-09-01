Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО

В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ перебрасывают штурмовые бригады к Курскому приграничью для подготовки к новым атакам. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».