Самая масштабная атака ВСУ по России, обстановка в Курской области: последние новости СВО

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В ночь на 1 сентября украинская сторона провела самую масштабную атаку на российские регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, ВСУ перебрасывают штурмовые бригады к Курскому приграничью для подготовки к новым атакам. О последних событиях в зоне проведения СВО расскажет редакция «Радио 1».
Ситуация в Курской области
Противник вводит на оккупированные земли России части территориальной обороны. В соседней Сумской области обнаруживаются перемещения многочисленных групп личного состава. Кроме того, в Суджу и ее окрестности планируется переброска 92 отдельной штурмовой бригады. На севере Суджанского района развернулись ожесточенные бои.
За последние сутки ВС РФ уничтожили более 40 боевиков киевского режима, которые пытались атаковать российские позиции вблизи населенных пунктов Камышевка и Киреевка. Также были сожжены две боевые машины ВСУ западного производства.
На юге Суджанского района бойцы формирования «Север» наносят урон противнику с помощью артиллерии и ударных беспилотников в районах Черкасская Конопелька, Плехово и Борки. Уничтожено до 30 нацистов и пять единиц бронетехники.
В направлении Коренево противник проводит перегруппировку из-за значительных потерь и не предпринимает активных действий. Бойцы постепенно вытесняют врага к государственной границе. Также украинские СМИ сообщили, что вооруженные силы России успешно отбили село Коренево.
Херсонское направление
Известный украинский военный ресурс сообщил о возможности наступления российских войск на Херсон и обозначил серьезные проблемы на фронте и в управлении вооруженными силами. В публикации говорится, что «фронт в Донбассе под давлением ВС РФ, есть угроза его обрушения».
Ранее депутат Марьяна Безуглая поднимала вопрос о несостоятельности ротаций и потере позиций ВСУ. Также по информации ряда украинских порталов, есть угроза для Угледара.
Донецкое направление
ВС РФ на Донецком направлении достигли более выгодных позиций и нанесли удары по украинским формированиям в районах населенных пунктов Часов Яр, Зализнянское, Курдюмовка и Константиновка. По данным Министерства обороны России, противник понес потери до 780 военнослужащих, а также утратил танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и две 155-мм гаубицы (М777 и FH-70).
На Авдеевском направлении группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Кирово. Министерство обороны РФ сообщает, что за сутки противник в этом районе потерял до 455 человек, три автомобиля и три 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении улучшили свои позиции, нанося удары по украинским военным в Угледаре и Водяном. В результате этих действий противник лишился до 125 военнослужащих, танка, боевой бронированной машины и четырех автомобилей, как подчеркивают в Минобороны.
Фото: сайт Минобороны РФ
Харьковское направление
На Харьковском участке фронта продолжаются боевые действия в населённом пункте Волчанск. Подразделения «Север» осуществляют контрбатарейные операции, обнаруживая и уничтожая огневые позиции врага. Уничтожены две миномётные установки и до шести боевиков.
В районе многоэтажных домов штурмовые группы смело ведут упорные бои в одном из жилых зданий. Продвижение затрудняется активным использованием FPV-дронов со стороны ВСУ.
Липцевское направление
На Липцевском направлении разведка ВС РФ выявила перемещение штурмовой группы ВСУ в район населённого пункта Глубокое. По этой цели было нанесено огневое поражение, в результате чего уничтожены до девяти боевиков ВСУ.
Массированная атака БПЛА ВСУ
Минувшей ночью ВСУ осуществили самую масштабную атаку на территории РФ с использованием БПЛА. Над российскими регионами были уничтожены 158 дронов.
В Курске после полуночи прогремели громкие взрывы. Сообщалось о работе систем ПВО, которые сбили как минимум два украинских БПЛА самолётного типа. В Тверской области, в районе Конакова, противовоздушная оборона уничтожила вражеский беспилотник.
В Курской области автомобиль с женщинами и детьми подвергся обстрелу ВСУ
Один из дронов, направлявшийся в Москву, упал на территории частного дома в Раменском округе, пострадавших нет. Девять дронов были сбиты на подходе к Москве и её окрестностям, на месте работают службы экстренного реагирования. Падение одного из БПЛА повредило отдельное техническое сооружение Московского НПЗ, сейчас ведётся ликвидация локального возгорания.
В общей сложности 34 БПЛА сбито над Брянской областью, 46 — над Курской, 28 — над территорией Воронежской области, 14 — над Белгородской областью, 8 — над Рязанской областью, 2 — над Москвой, 7 — над Московской областью, 5 — над Калужской областью, 4 — над Липецкой областью, 2 — над Тамбовской областью, 2 — над Смоленской областью, 3 — над Тульской областью, по одному — над территориями Орловской, Тверской.
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