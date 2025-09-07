Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине
Депутат Рады Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодежь
Правительство Украины создало большую проблему, выпустив молодежь из страны. Об этом заявил депутат Рады Роман Костенко на YouTube-канале «Новый отсчет».
Политик считает это серьёзной ошибкой. Костенко призвал сосредоточить все усилия на мобилизации, вместо того чтобы искать оправдания для подобных действий.
«В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 поедут за границу — и больше не вернутся», — пожаловался депутат Рады.
Ранее на Украине был принят закон, который позволяет военнообязанным в возрасте от 18 до 22 лет пересекать границу страны.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский до этого сообщил, что мобилизация на Украине продолжается, так как у руководства нет иного пути, кроме как увеличивать интенсивность боевой подготовки и расширять беспилотные подразделения войск.