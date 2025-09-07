Депутат Рады предупредил о новой проблеме на Украине

07 сентября 2025, 09:14

Депутат Рады Костенко: Украина создала себе проблему, выпустив молодежь

Фото: iStock/Silent_GOS

Правительство Украины создало большую проблему, выпустив молодежь из страны. Об этом заявил депутат Рады Роман Костенко на YouTube-канале «Новый отсчет».





Политик считает это серьёзной ошибкой. Костенко призвал сосредоточить все усилия на мобилизации, вместо того чтобы искать оправдания для подобных действий.





«В результате мы получим: и дети поедут за границу, и 18 — 22 поедут за границу — и больше не вернутся», — пожаловался депутат Рады.