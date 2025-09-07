Над регионами России и Азовским морем сбили 69 украинских БПЛА
Средства ПВО за ночь ликвидировали и перехватили над регионами РФ и Азовским морем 69 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 21 дрон уничтожили над Краснодарским краем, 13 — над Воронежской областью, десять — над Белгородской областью, семь — над Астраханской областью, шесть — над Волгоградской областью, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над Ростовской областью, два — над Брянской областью, по одному БПЛА сбито над территориями Курской, Рязанской областей и Республики Крым.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
