ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ
Вооруженные силы Украины перебросили на волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили американские инструкторы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
Подготовку подразделения проводили инструкторы из США еще до начала специальной военной операции. По словам источника агентства, командир отряда лично встречался с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
