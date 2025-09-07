ВСУ перекинули под Волчанск подготовленный США спецназ

07 сентября 2025, 07:42

ТАСС: к Волчанску перебросили спецназ погранслужбы Украины, подготовленный США

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Вооруженные силы Украины перебросили на волчанское направление в Харьковской области боевиков спецназа «Дозор» из 10-го пограничного отряда Одессы, которых подготовили американские инструкторы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.