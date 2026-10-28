Депутат Сайбель: «Единая Россия» решит проблему списания долгов участников СВО

28 октября 2026, 11:56

Владимир Сайбель (Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Первый зампред комитета Госдумы по труду и делам ветеранов Владимир Сайбель заявил, что военнослужащие не должны сталкиваться с отказами при списании кредитных долгов из-за правовой неопределённости.





После изменения законодательства возник риск отказов при списании задолженности до 10 миллионов рублей у контрактников, если по их долгам уже началось судебное взыскание.



Ассоциация российских банков обратилась в ЦБ и Госдуму с просьбой устранить коллизию. Сайбель призвал быстро прояснить порядок применения закона, чтобы военнослужащие получили поддержку без проволочек.

«Единая Россия» намерена проработать ситуацию совместно с ЦБ и представителями банковского сектора. Важно согласовать единый подход к спорным случаям и исключить разночтения, из-за которых участники СВО рискуют столкнуться с отказом в списании задолженности. Законодательные гарантии теряют смысл, если на практике их применение зависит от трактовки отдельных норм. За каждым таким случаем стоят конкретные люди и их семьи, для которых финансовая нагрузка после участия в боевых действиях может стать серьёзной проблемой», — отметил он.