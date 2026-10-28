В Павловском Посаде поздравили с днём рождения бойца СВО
Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко и председатель Совета депутатов муниципалитета Роман Тикунов поздравили с днём рождения человека-легенду Сергея Витальевича. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Сергей прошёл путь от Афганистана до СВО. Вернувшись из Афганистана, трудился в совхозе. Но его военная закалка пригодилась вновь.
«На его счету – первая и вторая чеченские кампании, три штурма Грозного. А с первых дней спецоперации он снова на передовой. Сегодня боец с позывным «Бача» воюет в Запорожской области. Три года он не отмечал свой день рождения дома. В этом году командование отпустило бойца в долгожданный отпуск, чтобы он смог провести этот день в кругу семьи», – рассказали в администрации.Сергей – коренной житель Павловского Посада. Он вырастил сына и дочь, а теперь помогает воспитывать внука. Его мама Антонина Анатольевна и сестра Ирина с нетерпением ждут его возвращения.