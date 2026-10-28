ВСУ маскируют мины-ловушки под пятитысячные купюры

28 октября 2026, 06:21

Фото: iStock/Irina Zharkova

Украинские военные используют мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр, которые сбрасывают с беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал стрелок штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Александр Гуркин.





По его словам, противник минирует практически всё. Однако в последнее время в зоне боевых действий всё чаще встречается вышеупомянутый вариант.



«Деньги ведь все хотят и любят. Лежит пачка пятитысячных, а внутри аккуратно установлен детонатор. Берёшь её — и остаёшься без пальцев», — поделился Гуркин.