ВСУ маскируют мины-ловушки под пятитысячные купюры
Украинские военные используют мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр, которые сбрасывают с беспилотников. Об этом РИА Новости рассказал стрелок штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Александр Гуркин.
По его словам, противник минирует практически всё. Однако в последнее время в зоне боевых действий всё чаще встречается вышеупомянутый вариант.
«Деньги ведь все хотят и любят. Лежит пачка пятитысячных, а внутри аккуратно установлен детонатор. Берёшь её — и остаёшься без пальцев», — поделился Гуркин.ВСУ в больших количествах сбрасывают различные самодельные мины-ловушки с гексакоптеров в районах активного продвижения российских войск. Взрывные устройства закладывают в банки с тушёнкой, коробки, сигареты. При этом под удар может попасть и гражданское население в том числе, добавил боец.