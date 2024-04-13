Депутат Шеремет: ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению США

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Михаил Шеремет уверен, что ВСУ атакуют Запорожскую АЭС по одобрению американских властей. Об этом сообщает РИА Новости.
Шеремет отметил, что «ни одно глобальное вооруженное внешнее вмешательство» невозможно провести без согласования с Вашингтоном. По мнению парламентария, украинский лидер Владимир Зеленский используется Западом для того, чтобы реализовать наиболее трагические сценарии.
Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Ранее сообщалось, что дрон-камикадзе ВСУ атаковал первый микрорайон Энергодара. Данные о пострадавших не поступали.
Напомним, за последнее время участились атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Украинская армия использует различные виды оружия для осуществления террористических атак атомной станции.
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Екатерина Коршунова