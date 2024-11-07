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Депутат Верховной Рады Соломия Бобровская выразила серьезную озабоченность по поводу растущих пророссийских взглядов среди жителей Одессы и южных областей Украины. Об этом информирует РИА Новости.
Она отметила, что регион продолжает демонстрировать высокую степень отстраненности от остальной части страны, несмотря на продолжающийся конфликт.
Бобровская подчеркнула, что «мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах», добавив, что украинцы в этих регионах не получили достаточной поддержки в своей государственнической позиции. Она отметила, что ментальная карта населения южных областей остается неизменной, это создает препятствия для процесса украинизации.
Бобровская также отметила, что в отличие от Полтавы, где изменения возможны, Одесса требует особого подхода и усилий со стороны государства для изменения восприятия и укрепления украинской идентичности.
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Бобровская подчеркнула, что «мы всегда недооценивали Юг в их очень часто, к сожалению, пророссийских взглядах», добавив, что украинцы в этих регионах не получили достаточной поддержки в своей государственнической позиции. Она отметила, что ментальная карта населения южных областей остается неизменной, это создает препятствия для процесса украинизации.
«Настроения, не сказать сепаратизма, а такой отстраненности — они до сих пор существуют, присутствуют и способствуют оторванности от остальной части Украины», — пожаловалась она.
Бобровская также отметила, что в отличие от Полтавы, где изменения возможны, Одесса требует особого подхода и усилий со стороны государства для изменения восприятия и укрепления украинской идентичности.
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Дарья Осипова