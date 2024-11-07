ВС РФ нанесли удары по местам временной дислокации боевиков ВСУ под Киевом

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Российские военные нанесли удары по местам временной дислокации Вооруженных сил Украины в Вышгороде. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.
По его словам, рано утром 7 ноября прозвучала серия взрывов. Лебедев сообщил, что, по предварительным данным, два удара пришлись на места временной дислокации украинских сил, где происходит перераспределение территориальной обороны из разных городов по подразделениям перед отправкой на фронт.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что десантники ВС России взяли штурмом опорный пункт ВСУ на одном из участков в Суджанском районе под Курском. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Дарья Осипова