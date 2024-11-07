WSJ сообщила о новой концепции команды Трампа по разрешению конфликта на Украине

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В переходной администрации избранного президента США Дональда Трампа активно обсуждается новая концепция разрешения конфликта между Россией и Украиной. Об этом информирует Wall Street Journal.
Сообщается, что план включает несколько ключевых пунктов, которые могут существенно изменить текущую динамику конфликта.
Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона. Однако остается неясным, кто именно будет обеспечивать безопасность этой зоны, поскольку один из источников исключил возможность задействования американских войск или контингентов ООН.
Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями, при этом акцентируя внимание на том, что обучение и поддержка украинских военных будут в первую очередь осуществляться европейскими странами. Как отметил один из членов команды Трампа, «мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине».
Эта концепция напоминает ранее озвученные идеи избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, который говорил о необходимости диалога между Россией, Украиной и Европой для достижения мирного урегулирования.
По его словам, эта сделка будет подразумевать, что Россия сохранит контроль над некоторыми бывшими украинскими территориями, вдоль текущей линии фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинские войска будут укреплены для защиты от возможного повторного конфликта с Россией. В свою очередь, Москва получит гарантии того, что Украина не вступит в какие-либо альянсы.
Несмотря на активные обсуждения, сам Трамп пока не утвердил конкретный план и, как ожидается, примет окончательное решение после консультаций с ключевыми помощниками.
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Согласно предложению, нынешняя линия фронта будет заморожена, а вдоль нее создастся демилитаризованная зона. Однако остается неясным, кто именно будет обеспечивать безопасность этой зоны, поскольку один из источников исключил возможность задействования американских войск или контингентов ООН.
Помимо этого, важным аспектом плана является то, что Украина должна отказаться от намерений вступить в НАТО на срок не менее 20 лет. США продолжат снабжение Украины вооружениями, при этом акцентируя внимание на том, что обучение и поддержка украинских военных будут в первую очередь осуществляться европейскими странами. Как отметил один из членов команды Трампа, «мы не посылаем американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине».
Эта концепция напоминает ранее озвученные идеи избранного вице-президента Джей Ди Вэнса, который говорил о необходимости диалога между Россией, Украиной и Европой для достижения мирного урегулирования.
По его словам, эта сделка будет подразумевать, что Россия сохранит контроль над некоторыми бывшими украинскими территориями, вдоль текущей линии фронта будет создана демилитаризованная зона, а украинские войска будут укреплены для защиты от возможного повторного конфликта с Россией. В свою очередь, Москва получит гарантии того, что Украина не вступит в какие-либо альянсы.
Несмотря на активные обсуждения, сам Трамп пока не утвердил конкретный план и, как ожидается, примет окончательное решение после консультаций с ключевыми помощниками.
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Дарья Осипова