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Депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Об этом пишет телеграм-канал украинского издания «Думская».
Один из парламентариев от «Слуги народа» сообщил, что расширять базу мобилизованных необходимо, однако как это можно сделать без использования карательных мер, остается неизвестным. Он также добавил, что практического смысла в отмене брони для депутатов немного, но сделать такой шаг придется.
Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева.
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Екатерина Коршунова