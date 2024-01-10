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Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, временно подконтрольном киевским властям, начались массовые облавы на мужское население с целью принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях.
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