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Новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей, заявили в Раде

Депутат Рады Федина: новая версия законопроекта о мобилизации хуже предыдущей
10 января 2024, 21:22
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заявила, что доработанная редакция законопроекта о мобилизации, предложенного правительством, стала еще хуже предыдущей версии. Об этом Федина сообщила в эфире телеканала «Прямой».

Она отметила, что некоторые нормы — это, своего рода, вмешательство в личную жизнь потенциального мобилизованного. Федина упомянула, что в законопроекте о мобилизации имеются серьезные коррупционные риски. По ее словам, в будущем данный законопроект ждут определенные доработки.

Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева. Так, генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко отмечал, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».

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Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы
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На приднестровско-украинской границе произошёл инцидент с огнестрельным оружием
10 января 2024, 20:16

Фото: iStock/rarrarorro

На границе непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Украины произошёл инцидент с применением огнестрельного оружия, об этом сообщает Министерство государственной безопасности ПМР.
По информации ведомства, происшествие случилось 7 января 2024 года.

В ходе вооружённого конфликта с применением огнестрельного оружия двое граждан Приднестровья оказались перемещены на украинскую сторону. Иных подробностей произошедшего пока что не сообщается.

«В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в приднестровском ведомстве.

Напомним, ранее в ПМР сообщили, что граждане республики уже более года получают сообщения от неизвестных с призывами совершать теракты против российских военных.

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Губернатор Богомаз: Мирный житель пострадал при обстреле села Подывотье в Брянской области
Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области
10 января 2024, 19:44

Фото: istockphoto/RamonCast

Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района Брянской области. В результате обстрела ранение получил местный житель.
Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. В своём телеграм-канале он написал, что в настоящее время пострадавший доставлен в медицинское учреждение, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Губернатор также добавил, что от взрыва получил повреждения припаркованный на улице села автомобиль. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Напоминаем, что это уже не первая террористическая атака на Брянскую область. Ранее ВСУ обстреляли село Левашовка, также расположенное в Севском районе, и село Азаровка Стародубского муниципального округа. В населённых пунктах было повреждено несколько домов, из людей, к счастью, никто не пострадал.

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MWM: ВСУ несут огромные потери из-за ударов ВС РФ с применением Ми-28Н
10 января 2024, 19:20

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ несут колоссальные потери из-за мощных ударов российской армии с помощью вертолетов Ми-28Н. Об этом пишет Military Watch Magazine.
«Серьезная нехватка ракет класса "земля-воздух" в арсенале Украины привела к тому, что ее передовые части оказались гораздо менее защищенными, что позволило боевым вертолетам и истребителям дополнить огромное и растущее превосходство России в огневой мощи артиллерией и ракетами класса "земля-земля"», - говорится в статье.

Таким образом, российской армии удалось еще более усилить свое давление на украинские позиции в зоне спецоперации, задействовав боевые вертолеты Ми-28Н для качественного уничтожения опорных пунктов ВСУ.

Автор также обращает внимание на снижение способности украинской армии наносить удары по российским позициям ввиду острой нехватки боеприпасов. При этом ситуация еще более усугубится после предоставления США последнего пакета военной помощи.

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MWM: российские планирующие авиабомбы стали серьезной угрозой для ВСУ
10 января 2024, 19:04

Фото: iStock/aapsky

Российские планирующие авиабомбы стали серьезной проблемой для украинских войск. Об этом сообщает Military Watch Magazine.
Сообщается, что истребители ВС РФ играть все большую роль в нанесении ударов по украинским объектам, так как система противовоздушной обороны Украины серьезно ослаблена. При этом солдаты ВСУ все чаще говорят о растущей опасности планирующих авиабомб с середины прошлого года. ​По информации источника, благодаря ударам российских авиабомб уровень потерь мог достигать 80-90 процентов ​живой силы противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Консульство в Лондоне призвало украинцев за семь дней встать на воинский учет
10 января 2024, 19:02

Фото: iStock/undefined undefined

В лондонском Консульстве Украины призвали украинских граждан, покинувших страну более трех месяцев назад, встать на воинский учет в течение семи дней.
«По действующему законодательству (постановление Кабмина №1487 от 30.12.2022) призывники, военнообязанные и резервисты должны встать на военный учет в случае отъезда за пределы Украины на срок более трех месяцев - по месту консульского учета в зарубежных дипломатических учреждениях Украины», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что мужчины призывного возраста должны сделать это в течение семи дней после прибытия в страну временного проживания.

В Верховной Раде Украины зарегистрировали сразу пять разных версий законопроекта о мобилизации. Об этом сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк. По его словам, первый из пяти предложенных вариантов, поданный Кабмином, оказался самым резонансным. Остальные получились более альтернативными. Их подали депутаты.

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Элитные силы ВСУ были разгромлены в ходе украинского контрнаступления
WSJ: контрнаступление ВСУ провалилось из-за разгрома элитных сил
10 января 2024, 18:49

Фото: Stock/Mariia Kokorina

Контрнаступление ВСУ зашло в тупик из-за разгрома российскими силами элитных подразделений ВСУ. Об этом пишет Wall Street Journal.
Согласно статье, предполагалось, что элитные подразделения ВСУ должны были нанести последние «триумфальные удары» в ходе контрнаступления. Однако в августе 2023 года в ходе наступления в районе Вербового элитная бригада ВСУ потеряла почти половину своих бойцов. Таким образом, штурм закончился досрочно, а ВСУ были вынуждены изменить цель и попытаться вытащить раненых с поля боя.

«Украина оказалась несопоставима со своим противником. Смелости украинцев уже недостаточно для борьбы с укрепившейся обороной», - говорится в статье, при этом добавляется о промедлении союзников с поставками вооружения.

Таким образом, автор статьи заключил, что провал украинского контрнаступления спровоцировал ряд мрачных осознаний, в то время, как подходит к концу уже второй год российской спецоперации.

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#украина
#всу
#вооружения
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Украинские власти начали массовые облавы на мужчин в Запорожье
Рогов: в городе Запорожье начались массовые облавы на мужское население
10 января 2024, 17:53

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Запорожье, временно подконтрольном киевским властям, начались массовые облавы на мужское население с целью принудительной мобилизации. Об этом сообщает РИА Новости.
Рогов рассказал, что для организации облав в город приехали военкомы и сопровождающие их боевики с западных областей страны. Он также отметил, что режим украинского лидера в рамках принудительной мобилизации нацелен на то, чтобы отправлять людей на фронт «на убой».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях.

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Депутат Рады Фриз: проект о мобилизации содержит антиконституционные нормы
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#мобилизация
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В Киеве набросились на Зеленского из-за ситуации в Одессе
Соскин: насильственная мобилизация в Одессе приведет к серьезным последствиям
10 января 2024, 17:35

Фото: iStock/Olena_Z

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что решение президента Владимира Зеленского о принудительной мобилизации украинцев, в том числе в Одессе, может спровоцировать опасные последствия. Об этом Соскин сообщил на своем YouTube-канале.
«Одесса не тот город, где такие вещи можно вытворять», — рассказал Соскин.
Бывший советник подчеркнул, что глава киевского режима довел Украину до краха во всех отношениях. Он также добавил, что все решения, которые принимаются сегодня украинским правительством, являются полностью ошибочными и негативными.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, добровольцы «закончились».

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В ВСУ заявили, что не знают, где найти 500 тысяч человек для мобилизации
#вещи
#город
#человек
#одесса
#добровольцы
#всу
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Каширские активисты передали вещи и аптечки участникам СВО
10 января 2024, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Активисты движения «Помощь нашим ребятам Кашира Ступино» под руководством Татьяны Савиной провели очередную встречу с отпускниками из зоны СВО. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Кашира.
На встрече были переданы комплекты, сшитые участницами движения, а также собранные ими полевые аптечки первой медицинской помощи, которые сформировали за счёт средств Каширской больницы. Они включают всё необходимое для поддержания безопасности в сложных условиях.
«Большое спасибо нашим девочкам за быстрый пошив изделий и помощь в организации. Ваша работа и участие имеют огромное значение для нашего движения и для тех, кому мы помогаем», – поблагодарила Савина.
Участники встречи также обсудили вопросы доставки гуманитарной помощи и потребности на передовой. Представители ВПК «Легенда» рассказали, какие предметы первой необходимости нужны в полевых условиях. Благодаря их советам состав аптечек был скорректирован, чтобы максимально соответствовать реальным потребностям.

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