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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» София Федина заявила, что доработанная редакция законопроекта о мобилизации, предложенного правительством, стала еще хуже предыдущей версии. Об этом Федина сообщила в эфире телеканала «Прямой».
Ранее депутат Верховной рады Ирина Фриз сообщала о том, что законопроект о мобилизации, подготовленный кабмином Украины, содержит антиконституционные нормы. Стоит отметить, что многие парламентарии неоднократно высказывались о провальной мобилизационной политике Киева. Так, генерал-майор украинских войск Дмитрий Марченко отмечал, что в рядах украинских войск заявили, что не понимают, каким образом в рамках плана властей мобилизовать еще 500 тысяч человек в войска, ведь добровольцы «закончились».
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