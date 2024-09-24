Десантники из группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

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Российские военные группировки войск «Север» взяли опорный пункт боевиков ВСУ в Курской области. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МО РФ.
В оборонном ведомстве отметили, что в приграничных районах Курской области подразделения ВДВ из состава Северной группировки войск, при поддержке огня артиллерии, продолжили улучшение положения по переднему краю и овладели опорным пунктом ВСУ в одной из лесопосадок.
Отмечается, что российские бойцы в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха обнаружили систему обороны и огневые средства украинских военных. Уточняется, что огневые позиции минометов противника были подавлены подразделениями беспилотной авиации (БПЛА) и артиллерией.
Помимо этого, бойцы ВС России уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте. Сообщается, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах к позициям украинской армии. Покинув бронетехнику, они начали захват и очистку укреплений.
В Минобороны сообщили, что операторы БПЛА сопровождали парашютно-десантные подразделения с воздуха. Командиры управляли боем с помощью беспилотников. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения и минометы взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, овладели опорным пунктом и произвели его зачистку.
Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.
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Отмечается, что российские бойцы в ходе разведывательных действий и доразведки позиций ВСУ с воздуха обнаружили систему обороны и огневые средства украинских военных. Уточняется, что огневые позиции минометов противника были подавлены подразделениями беспилотной авиации (БПЛА) и артиллерией.
Помимо этого, бойцы ВС России уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте. Сообщается, что, нанеся удар по вооружению противника, российские военные выдвинулись на боевых машинах к позициям украинской армии. Покинув бронетехнику, они начали захват и очистку укреплений.
В Минобороны сообщили, что операторы БПЛА сопровождали парашютно-десантные подразделения с воздуха. Командиры управляли боем с помощью беспилотников. Десантники, используя весь арсенал стрелкового вооружения и минометы взвода огневой поддержки, находясь под постоянным огневым воздействием, овладели опорным пунктом и произвели его зачистку.
Занятые позиции в дальнейшем были переданы другим подразделениям российской армии для закрепления.
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Дарья Осипова