Десантники из группировки «Север» взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом представительство написало в своем Telegram-канале.