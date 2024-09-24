«Хезболла»: военные обстреляли транспортно-логистическую базу на севере Израиля

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Ливанское шиитское движение «Хезболла» сообщило о проведенной атаке ракетами на транспортно-логистическую базу «Амос» и завод по производству взрывчатых веществ, расположенные в районе населенного пункта Зихрон-Яаков на севере Израиля, в ночь на вторник. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что база «Амос» была обстреляна бойцами исламского сопротивления ракетами «Фади-1». Помимо этого, по производству взрывчатых веществ в районе Зихрона бойцы нанесли удар ракетами «Фади-2». Отмечается, что обстрелы были произведены в защиту Ливана, а также его народа. Помимо этого, аэропорт Мегиддо на севере Израиля за ночь был атакован три раза.
С утра понедельника израильская авиация начала наносить масштабные удары по поселениям на юге и востоке Ливана, затрагивая десятки деревень и несколько крупных населённых пунктов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили множество ракет в сторону северного Израиля. Ливанское правительство уже обратилось к ООН с призывом вмешаться и остановить агрессию Израиля.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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С утра понедельника израильская авиация начала наносить масштабные удары по поселениям на юге и востоке Ливана, затрагивая десятки деревень и несколько крупных населённых пунктов. В ответ бойцы шиитского движения «Хезболла» выпустили множество ракет в сторону северного Израиля. Ливанское правительство уже обратилось к ООН с призывом вмешаться и остановить агрессию Израиля.
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) выразило глубокую обеспокоенность по поводу растущего числа жертв среди гражданского населения в Ливане на фоне продолжающейся эскалации конфликта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова