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Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, которые связаны с военными преступлениями Украины сообщило, что боевики ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА в Горловке. Об этом представительство написало в своем Telegram-канале.
Сообщается, что атака со стороны Вооруженных сил Украины произошла в 05:40 в Никитовском районе. Помимо этого, в 05:30 боевики выпустили 3 снаряда натовского калибра 155 миллиметров.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК и военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады Николай Юрченко встретил в плену у российских сил военнослужащего ВСУ Юрия Радушинского, которого он мобилизовал. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова