Метеоролог Позднякова предупредила о крайне ненастной погоде в Крещение

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в ночь Крещение в Москве будет метель, а в течение дня ожидается мокрый снег.
«В Крещение ожидается крайне ненастная погода. Будет ветрено, пройдёт мокрый снег. Это надо учитывать тем, кто собирается купаться в проруби. Количество осадков, которое мы ожидаем в крещенскую ночь, составляет от 3 до 8 мм. Минимальная температура придется на самое начало ночи. В Москве будет -2…-4°C. Но где-то в интервале от 01:00 до 03:00 температура воздуха повысится до слабоположительных значений», — отметила в беседе с «Москвой 24» Позднякова.
Также может быть кратковременная гололедица.
«Во-первых, желательно понимать, как ваша машина едет. Так, если сзади никого нет, можно попытаться пару раз тормознуть на небольшой скорости, чтобы понять, как на данном покрытии машина тормозит. Во-вторых, надо ехать с той скоростью, с которой ты видишь, соблюдая дистанцию. <…> Надо думать не только за себя, но и «за того парня». Если у вас хорошо работают щётки, если у вас светят чистые фары, то это не значит, что у другого водителя тоже всё хорошо», — отметила в беседе с RT Кадаков.Читайте также:
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