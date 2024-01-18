Метеоролог Позднякова предупредила о крайне ненастной погоде в Крещение

Таганский суд Москвы не стал рассматривать иск на один миллиард рублей в качестве компенсации морального вреда к блогеру Анастасии Ивлеевой за организацию «голой вечеринки». Об этом информирует РБК, ссылаясь на пресс-службу московских судов общей юрисдикции.