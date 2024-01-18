В Подмосковье подготовили подъезды к более 220 крещенским купелям

Фото: пресс-служба МТДИ МО
«Подъездные пути очистили от снега и обработали противогололёдными материалами. При этом в порядок привели не только проезжую часть, но и пешеходные дорожки, тротуары, остановки рядом с купелями, а также неподалёку от храмов», — отметил глава регионального Минтранса Алексей Гержик.
Больше всего дорог подготовили на территории Можайского округа — более 35 километров. В Коломне и Богородском округе было очищено около 20 км дорог к купелям.
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