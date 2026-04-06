При атаке БПЛА ВСУ в Воронежской области пострадал человек

06 апреля 2026, 22:29

При атаке БПЛА ВСУ в Воронежской области пострадал мужчина

В Воронежской области при атаке украинских беспилотников пострадал мужчина. Об этом 6 апреля в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.





По предварительным данным, после падения сбитого дрона загорелась кровля склада. В результате инцидента получил ожоги мужчина 1986 года рождения, его госпитализировали.



Средства ПВО уничтожили шесть беспилотников на юге региона. Повредило четыре частных дома — у двух пострадали мансарды, у одного выбило окна, еще у одного разрушило стену.



Чиновник предупредил, что угроза новых атак сохраняется в Острогожском, Россошанском и Борисоглебском округах. Режим опасности действует на всей территории области. Гусев призвал жителей соблюдать осторожность и следить за официальными сообщениями.



