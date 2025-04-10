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На Западе понимают, что Киев нарушает обязательства по прекращению огня и атакует российскую энергетику, но делают вид, что удары наносит российская сторона. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, президент США Дональд Трамп хотел бы добиться мира, но сохранив рычаг давления в своих руках.
«Естественно, они понимают, что Киев фактически нарушает свои обязательства касательно прекращения огня. Европейские сторонники киевского режима пытаются делать вид, что Украина не совершает ничего плохого и что удары по энергетическим объектам наносит Россия», — отметил дипломат в беседе с RT.Вместе с тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила действия НАТО в контексте украинского конфликта. Как сообщают argumenti.ru, она заявила, что Североатлантический блок не намерен подталкивать Киев в сторону заключения мирного соглашения.
«Спикер отечественного внешнеполитического ведомства указала, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте хочет движения линии боевого соприкосновения на восток», — пишет издание.Читайте также:
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