На Западе понимают, что Киев нарушает обязательства по прекращению огня и атакует российскую энергетику, но делают вид, что удары наносит российская сторона. Об этом заявил первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский. По его словам, президент США Дональд Трамп хотел бы добиться мира, но сохранив рычаг давления в своих руках.