ВСУ пытаются сбежать из курских Горналя и Олешни в Сумскую область

На ежегодной пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия, сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня».