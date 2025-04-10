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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ пытаются сбежать из курских Горналя и Олешни в Сумскую область

ВСУ пытаются сбежать из курских Горналя и Олешни в Сумскую область

Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Некоторые группы украинской армии пытаются бежать из Горналя и Олешни Курской области в Сумскую. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Бойцы продолжают освобождение села Горналь и хутора Олешня. Отдельные группы ВСУ пытаются самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские заградотряды стреляют по отступающим боевикам ВСУ из артиллерии и наносят удары дронами.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ.

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США могут изменить политику по отношению к России
Сикорский: США могут изменить свою политику в отношении РФ
10 апреля 2025, 19:06

Фото: iStock/ronniechua

Вашингтон якобы может изменить свою политику в отношении Москвы в ближайшие недели. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью Slawa TV.
«Мои беседы с высокопоставленными официальными лицами США показывают, что терпение Соединенных Штатов не бесконечно», — заявил Сикорский.

По его словам, российская переговорная группа лишь пытается выиграть дополнительное время на переговорах с американскими представителями. Сикорский уверен, что США в итоге изменят свою политику в отношении Москвы. Возможно, это произойдет уже в ближайшие недели, предположил глава польского МИД.

Он также выразил мнение, что Россия якобы не стремится добиться прочного мира на Украине.

При этом ирландский журналист Чей Боуз уверен, что Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине.

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В 2025 году шествие «Бессмертный полк» пройдет в смешанном формате
10 апреля 2025, 18:33

Елена Цунаева (Фото: пресс-служба МИА «Россия сегодня»)

На ежегодной пресс-конференции сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, депутат Государственной Думы Российской Федерации Елена Цунаева заявила, что в этом году шествие состоится в смешанных форматах, в том числе и в формате традиционного шествия, сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня».
В регионах, где это будет возможно, состоится традиционное шествие. Остальные желающие присоединиться к движению смогут пройти в едином строю в формате Бессмертного полка онлайн.

В Подмосковье уже в третий раз проведут акцию «Бессмертный полк на транспорте», когда портреты защитников Отечества размещаются в рейсовых автобусах. Плакаты с изображениями защитников Отечества и тружеников тыла появятся в автобусах в период с 1 по 12 мая.

Сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России, председатель Координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, генерал-полковник в отставке Сергей Макаров обратил внимание, что на шествии особое внимание уделят безопасности граждан.

«Не стоит забывать, что, к сожалению, существуют угрозы провокаций», — подчеркнул он.

Еще в формате «Бессмертный полк на передовой» участники спецоперации смогут отправить видеопоздравления своим родным, которые ждут их дома, поделился Макаров.

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#бессмертный полк
#шествие
#спецоперация
#движение
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Стало известно об участии бойцов СВО в поимке террористов из «Крокуса»
Офицер Гарабурдо: террористов из «Крокуса» ловили бойцы СВО, прибывшие на ротацию
10 апреля 2025, 18:23

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В поимке террористов из подмосковного концертного зала «Крокус Сити Холл» принимали участие не только представители спецслужб и силовики, но и бойцы СВО. Ранее неизвестные факты раскрыл подполковник Юрий Гарабурдо, слова которого приводит Telegram-канал Wargonzo.
Отмечается, что в момент теракта в Подмосковье Гарабурдо вместе с группой и генералом Эседуллой Абачевым, более известным как генерал Адлер, находились на границе Белгородской и Курской областей. После произошедшего с ними связались и сообщили, что сотрудники ГАИ настигли сбежавших стрелков, повредили их автомобиль и взяли одного.

Трое же снова сбежали, поэтому военнослужащих отправили в срочном порядке перекрывать лес, чтобы они никуда не скрылись. С другой же стороны начинались болота, поэтому террористы оказались в ловушке.

После Адлер оперативно вызвал бойцов полка «Ахмат». В результате, одного террориста обнаружили на дереве, а ещё двоих – в лесу.

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#сво
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Стало известно, почему Зеленский не соглашается на мир с Россией
Журналист Боуз: Зеленский не хочет мира с РФ, чтобы не проводить выборы
10 апреля 2025, 17:37

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский не желает мира с Россией, так как не хочет проводить президентские выборы на Украине. В этом уверен ирландский журналист Чей Боуз.
«Киевский диктатор (Зеленский — ред.) категорически исключил возможность выборов: "Никаких выборов этим летом, это нонсенс — планировать выборы во время активных боевых действий". Теперь вы знаете, почему поражение в войне не так уж беспокоит Зеленского или его элиту», — заявил Боуз в соцсети X.

По словам журналиста, пока на Украине не настанет мир, президентские выборы там проводиться не будут.

Ранее глава офиса Зеленского Ермак в интервью изданию Corriere della Sera заявил, что проводить выборы на Украине летом — это «полная чушь». По его мнению, невозможно организовать выборы в условиях продолжающихся боевых действий.

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#мир
#всу
#зеленский
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Умер известный украинский комик Александр Чечун, воевавший за ВСУ
10 апреля 2025, 16:49

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Умер известный украинский комик, участник команды «Стадион Дубрава» из юмористического шоу «Лига смеха» Александр Чечун, который с 2022 года принимал участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Участник команды "Стадион Дубрава" из юмористического шоу "Лига смеха" Александр Чечун скончался», — говорится в сообщении.

Известно, что он вступил в ряды ВСУ в 2022 году и воевал против ВС РФ. По словам супруги Чечуна, Ольги Гриценюк, юморист скончался от последствий тяжелого ранения, которое он получил почти год назад на поле боевых действий. Женщина уточнила, что мужчина долго лечился и проходил реабилитацию.

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