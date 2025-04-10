ВСУ пытаются сбежать из курских Горналя и Олешни в Сумскую область

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Некоторые группы украинской армии пытаются бежать из Горналя и Олешни Курской области в Сумскую. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Бойцы продолжают освобождение села Горналь и хутора Олешня. Отдельные группы ВСУ пытаются самовольно оставить позиции и сбежать в Сумскую область», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что украинские заградотряды стреляют по отступающим боевикам ВСУ из артиллерии и наносят удары дронами.
Ранее сообщалось, что ВС РФ ведут ожесточенные бои в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области, где наши бойцы перемалывают живую силу ВСУ из десантно-штурмовых бригад, а также 132-го разведывательного батальона ВСУ.
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Элина Позднякова