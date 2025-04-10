Шесть стран объявили о готовности отправить войска на Украину

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Шесть государств Европы заявили о готовности направить свои войска на Украину после заключения перемирия. Об этом пишет Agence France-Presse (AFP).
Отмечается, что на данный момент шесть стран, включая Великобританию, Францию и страны Прибалтики, заявили, что готовы предоставить свои войска.
По данным агентства, для большинства из порядка 30 государств, входящих в «коалицию желающих», неопределённость целей развёртывания войск остаётся главной проблемой. Также европейские чиновники пока до сих пор не понимают, будут ли готовы США поддерживать размещённую на Украине группировку.
Ранее сообщалось, что ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в Ясенке в Польше.
ВС США покинут ключевой хаб поддержки Украины в польской Ясенке
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По данным агентства, для большинства из порядка 30 государств, входящих в «коалицию желающих», неопределённость целей развёртывания войск остаётся главной проблемой. Также европейские чиновники пока до сих пор не понимают, будут ли готовы США поддерживать размещённую на Украине группировку.
Ранее сообщалось, что ВС США начали покидать ключевой хаб поддержки Украины в Ясенке в Польше.
ВС США покинут ключевой хаб поддержки Украины в польской Ясенке
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Анастасия Чинкова