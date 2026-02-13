В Пушкинском округе наградили лучших педагогов

13 февраля 2026, 10:24

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Награждение победителей муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» 2025–2026 провели в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Церемония состоялась в Ивантеевке в образовательном комплексе № 8. Участие в ней приняли глава округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артём Садула.





«Важно повышать цифровую компетентность и внедрять современные технологии, чтобы задавать правильный вектор развития для учеников и быть на шаг впереди», — сказал педагогам Максим Красноцветов.