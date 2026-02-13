В Пушкинском округе наградили лучших педагогов
Награждение победителей муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог года» 2025–2026 провели в Пушкинском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Церемония состоялась в Ивантеевке в образовательном комплексе № 8. Участие в ней приняли глава округа Максим Красноцветов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель местного Совета депутатов Артём Садула.
«Важно повышать цифровую компетентность и внедрять современные технологии, чтобы задавать правильный вектор развития для учеников и быть на шаг впереди», — сказал педагогам Максим Красноцветов.Конкурс проводился в десяти номинациях. За звание лучших соревновались 120 учителей, при этом важна была не только победа, но и участие, так как на всех этапах конкурса педагоги обменивались опытом.