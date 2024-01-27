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До 30% солдат ВСУ на передовой страдают острыми психическими расстройствами

27 января 2024, 18:48
Фото: istockphoto/Sinenkiy

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Министерство здравоохранения Украины дало прогноз, согласно которому от трёх до четырёх миллионов как военных, так и гражданских будут нуждаться в лечении от полученных психологических травм во время военных действий.
По данным издания The Times, уже сейчас до 30% военнослужащих ВСУ, находящихся на фронте, страдают от острых психических расстройств. Об этом пишет британская газета The Times. В публикации приводится высказывание одного украинского военного, который говорит, что его единственной победой на поле боя за 10 месяцев стало то, что у него перестали дрожать руки. Но потом дрожь в руках вернулась

«Борьба за собственное психическое здоровье — одна из самых тяжёлых битв, которую очень сложно выиграть», — приводит издание высказывание солдата.


Одна из волонтёров, оказывающих помощь военнослужащим, по имени Елена рассказала корреспонденту газеты, что Генеральный штаб ВСУ понимает природу проблемы, но не отдаёт себе отчёт в её масштабах. Количество солдат с травмированной психикой в украинской армии просто беспрецедентно, и военным медикам следует быть к этому готовыми, считает волонтёр.

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Российский боец забросал гранатами пятерых украинских спецназовцев - видео
Российский боец в одиночку удержал опорный пункт в бою с элитным спецназом ВСУ
27 января 2024, 19:32

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Боец 9-й бригады 1-го Армейского корпуса в одиночку отстоял опорный пункт, атакованный элитными украинскими разведчиками. Сначала он успешно отстреливался, а когда противник приблизился практически вплотную, просто забросал спецназовцев ВСУ гранатами.
Дело происходило на Авдеевском направлении. Российское подразделение захватило опорный пункт ВСУ, передаёт телеграм-канал WarGonzo. Видимо этот опорник был очень важен для украинского командования, так как они отправили туда не обычную полевую часть, а отделение элитной разведки спецназа.

К этом времени 9-я бригада 1-го Армейского корпуса закрепилась в окопах и блиндажах опорного пункта силами... одного бойца. Украинские спецназовцы намеревались легко взять полевое укрепление под свой контроль, но российский солдат с этим не согласился. На кадрах видео, опубликованного телеграм-каналом, можно увидеть, как солдаты ВСУ сначала подбираются вплотную к российскому бойцу, но затем, когда он начинает забрасывать их гранатами, мечтают уже только укрыться, залезть в любую щель, чтобы уцелеть.

Понятно, что опорный пункт, который отстоял один рядовой российской армии, остался под контролем Вооружённых Сил РФ.




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На Украине опасаются превосходства России в производстве оружия
Telegraph: Россия превосходит Запад в производстве оружие, чего опасаются в ВСУ
27 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

Россия превосходит западные страны в объёмах и скорости производства вооружений, что вызывает беспокойство украинских генералов. Об этом сообщает британская газета Telegraph.
Отмечается, что президент России Владимир Путин убеждён, что мобилизация оборонной промышленности позволит переломить ход военных действий. При этом западные и украинские генералы обеспокоены такой перспективой.

Издание добавляет, что показатели российского военно-промышленного комплекса намного превосходят те, что наблюдаются на Западе. Если такая динамика продолжится, это поможет России одержать победу на Украине.

Британский оборонный инсайдер сообщил газете, что в Европе и США сохраняются институциональные барьеры, которые не позволяют расширить производство вооружений.

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#россия
#украина
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#вооружение
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В США назвали города, которые потеряет Украина
Риттер: Украина скорее всего потеряет Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев
27 января 2024, 17:29

Фото: iStock/JARAMA

Украина может потерять ещё четыре города. Об этом сообщил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.
По его словам, частью России могут также стать Одесса, Николаев, Харьков и Днепропетровск, которые пока находятся за пределами новых российских регионов.

Риттер подчеркнул, что России придётся выполнить все задачи спецоперации, используя оружие, если Украина и её союзники продолжат отказываться от проведения переговоров.

Вместе с тем, у бойцов ВСУ, которые используют последние резервы, запасы вооружения заметно иссякают.

В заключение он подчеркнул, что такой ход событий станет катастрофой для украинцев, поскольку проигрыш страны уже очевиден.

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#украина
#россия
#спецоперация
#всу
#вс рф
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ВСУ обстреляли машины волонтёров в Новой Каховке, сильно ранена пенсионерка
Алексеенко: ВСУ обстреляли машины волонтёров в Новой Каховке, ранена женщина
27 января 2024, 16:50

Фото: iStock/RamonCast

Украинские войска дронами атаковали автомобили волонтёров в Новой Каховке. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Он отметил, что ВСУ нанесли удар по автомобилям волонтёров, находящихся у входа в соцмаркет и гуманитарный штаб в самом центре Новой Каховки.

В результате этого обстрела, ранена 70-летняя местная жительница. Она получила тяжёлые ранения и была экстренно госпитализирована. В настоящее время врачи борются за её жизнь.

Ранее сообщалось, что российские войска в зоне СВО ликвидировали нациста, главаря отряда ВСУ «Белые Демоны» Василия Яремко с позывным Ярый.

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#херсонская область
#обстрел
#всу
#вс рф
#волонтеры
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Российские войска уничтожили украинский ЗРК С-300 и склады горючего
МО РФ: уничтожены ЗРК С-300 в Черкасской области и склады горючего ВСУ
27 января 2024, 15:40

Фото: iStock/javarman3

Авиация и артиллерия ВС РФ поразили украинский комплекс С-300, склады горючего и авиационных средств поражения. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что российские войска использовали оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракеты и артиллерию для нанесения ударов по объектам ВСУ.

В результате удалось уничтожить зенитный ракетный комплекс С-300 в Черкасской области, склады горючего и авиационных средств поражения в Кировоградской и Днепропетровской областях.

Кроме того, в 102 районах была поражена живая сила и военная техника украинской армии.

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#спецоперация
#вс рф
#украина
#всу
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Польский генерал Коморницкий охарактеризовал положение Украины и Запада
Польский генерал Коморницкий назвал ситуацию для Украины и Запада критической
27 января 2024, 14:23

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Генерал Вооружённых сил Польши Леон Коморницкий поделился своим мнением о положении дел в ходе украинского конфликта. Как считает военный, ситуация для Украины и, как следствие, для её западных союзников приближается к критической.
В интервью порталу Onet представитель высшего командного состава ВС Польши подчеркнул, что Запад не может чувствовать себя комфортно и оставаться в стороне от того, что происходит на Украине. Коморницкий признал, что все союзники должны разделить ответственность за то, что происходит сейчас с ВСУ. А их положение очень тяжёлое, добавил он.

Одной из причин неприятного положения, в которое попала украинская армия, генерал назвал отсутствие бесперебойного снабжения передовых частей боеприпасами в требуемом количестве. Из-за положения на фронте и успехов российских военных боевой дух в рядах ВСУ совсем упал, констатировал в заключение польский старший офицер.

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#армия
#интервью
#всу
#запад
#украина
#боеприпасы
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Российские военные ликвидировали в зоне СВО нациста Ярого
«МК»: ВС РФ ликвидировали в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ Ярого
27 января 2024, 13:18

Фото: iStock/Kuzma

Российские военные уничтожили в зоне СВО главаря «Белых Демонов» ВСУ с позывным Ярый. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец».
Отмечается, что украинский националист Василий Яремко был ликвидирован российскими военными в ходе боя за Макеевку на купянско-лиманском направлении 25 января.

Отряд «Белые демоны», возглавляемый 50-летним Ярым, входил в националистический батальон «Карпатская сечь».

Ранее сообщалось, что российский десантник из Тулы с помощью дронов уничтожил свыше ста украинских военных в зоне проведения специальной военной операции. Он также был награждён Георгиевским крестом IV степени за выполнение боевой задачи.

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#спецоперация
#вс рф
#всу
#нацизм
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Украинский пленный: В Авдеевке бойцы ВСУ в отчаянии ждали спасения от России
27 января 2024, 10:44

Фото: istockphoto/Sinenkiy

На позициях под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике украинские солдаты отчаянно надеялись на спасение их российскими войсками. Об этом рассказал пленный военнослужащий 71-й отдельной егерской бригады ВСУ Вячеслав Гриненко.
Украинский военный в беседе с ТАСС рассказал, что в момент, когда в их окопах появились российские бойцы, он и его товарищи по-настоящему обрадовались. Он пояснил, что до этого они с сослуживцами на протяжении 30-ти часов ползали по окопам, не поднимая головы, тщетно просили командиров отвести измотанную и обескровленную часть с передовой, так же безрезультатно запрашивали помощи в живой силе и технике по радио.

«Уже полное отчаяние наступило», — вспоминает Гриненко.

Он также сообщил, что в тот момент, когда к ним на позиции пришли бойцы ВС РФ (не ворвались, а просто пришли!), никто из его однополчан, как и он сам, не собирался воевать.

«Мы поговорили с ребятами, рассказали, что мы украинцы из ВСУ. Нам сразу сказали, чтобы чувствовали себя спокойно — никто силу применять не будет», — продолжил свой рассказ военнопленный.

Он пояснил, что штурмовики его бригады были фактически брошены на передовой, без огневой поддержки, воды и провизии. У них имелось только стрелковое оружие, патроны к которому закончились через четыре часа боя. Понятно, что солдаты ВСУ ждали возможности сдаться в плен как спасения, заключил Гриненко.

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#оружие
#радио
#солдаты
#всу
#вс рф
#вода
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Развожаев назвал источник громких звуков над Севастополем
Развожаев: громкие звуки в Севастополе вызваны тренировкой ППДО
27 января 2024, 10:16

Фото: iStock/bartoshd

Громкие звуки, которые были слышны в Севастополе, вызваны тренировкой расчётов противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Отмечается, что тренировка расчётов ППДО сопровождалась стрельбой из гранатомётов.

За минувшие сутки украинские военные 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Всего было выпущено свыше 40 боеприпасов. Об этом сообщало представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

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