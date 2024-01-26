Потерявший ногу офицер ВСУ рассказал, что Украина бросает своих раненых солдат

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Украина бросает своих раненых на произвол судьбы, и не платит им деньги. Такое заявление сделал бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник.
Он лично знаком системой выплат по ранению на Украине, так как потерял ногу при неудачном контрнаступлении ВСУ в 2023 году.
Он добавил, что пенсии по ранению не хватает для нормальной жизни. При этом Мельник отметил, что еще ни разу не видел и не слышал о нормальной помощи раненым бойцам ВСУ. По словам старшего лейтенанта, украинское руководство на определенном этапе бросает своих военных.
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«Я иногда возмущаюсь политике, которую ведет наше прекрасное государство, когда человеку просто четыре месяца повыплачивали эту «сотку», потом все, давай, аля-улю или берут, списывают», — рассказал Мельник в интервью YouTube-каналу издания «Украинская правда».
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Элина Позднякова