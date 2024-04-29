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Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил на своем YouТube-канале, что если ВСУ не смогут удержать контроль над Часовым Яром, то после его потери падет весь фронт.
Соскин предупредил украинского лидера Владимира Зеленского о том, что при данном сценарии ему вряд ли удастся удержать власть. По словам бывшего советника, главком ВСУ Александр Сырский не способен изменить ситуацию, поскольку он никогда не отличался великими талантами полководца.
Соскин отметил, что у Киева нет денежных, человеческих и материальных ресурсов для достижения победы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Соскин отметил, что у Киева нет денежных, человеческих и материальных ресурсов для достижения победы.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова