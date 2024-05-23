«Домой, твари»: В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село

Фото: iStock/Olga Balynska
В одном из сел Николаевской области Украины жители не пустили в населенный пункт сотрудников ТЦК. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Отмечается, что местные жительницы перегородили путь в село, не пуская внутрь сотрудников военкомата. Военкомы пытались оказать сопротивление, однако делали это не слишком активно.
Одна из женщин возмущенно заявила, что из-за жестких мобилизационных мер в населенном пункте некому работать. Уточняется, что ТЦКашники уже успели забрать одного местного жителя, однако селянки помогли ему выбраться из автомобиля.
Вскоре машина военкомов покинула село.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Одна из женщин возмущенно заявила, что из-за жестких мобилизационных мер в населенном пункте некому работать. Уточняется, что ТЦКашники уже успели забрать одного местного жителя, однако селянки помогли ему выбраться из автомобиля.
Вскоре машина военкомов покинула село.
«Домой, твари», — скандировали им вслед местные жители.
Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.
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Екатерина Коршунова