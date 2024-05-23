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«Домой, твари»: В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село

В Николаевской области женщины не пустили военкомов в село
23 мая 2024, 14:33
Фото: iStock/Olga Balynska

Фото: iStock/Olga Balynska

В одном из сел Николаевской области Украины жители не пустили в населенный пункт сотрудников ТЦК. Об этом сообщает издание «Аргументы и факты».
Отмечается, что местные жительницы перегородили путь в село, не пуская внутрь сотрудников военкомата. Военкомы пытались оказать сопротивление, однако делали это не слишком активно.

Одна из женщин возмущенно заявила, что из-за жестких мобилизационных мер в населенном пункте некому работать. Уточняется, что ТЦКашники уже успели забрать одного местного жителя, однако селянки помогли ему выбраться из автомобиля.



Вскоре машина военкомов покинула село.

«Домой, твари», — скандировали им вслед местные жители.

Напомним, 18 мая вступил в силу закон об усилении мобилизации на Украине. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления закона в силу обновить свои данные в военкомате.

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МО: В небе над Татарстаном сбили БПЛА ВСУ самолётного типа
23 мая 2024, 14:29

Фото: iStock/rancho_runner

Беспилотный летательный аппарат ВСУ сбили в небе над Татарстаном, об этом сообщает Минобороны РФ в своём Telegram-канале.
«Около 14.00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

Беспилотник над Татарстаном сбили дежурные силы противовоздушной обороны.

Ранее о беспилотниках сообщали жители Татарстана. Один из дронов был сбит в районе Южной улицы города Нижнекамск, а второй улетел в сторону улицы Гайнуллина. Подробнее о случившемся читайте в материале «Радио 1».

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#татарстан
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#всу
#пво
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Нижнекамск атаковали беспилотниками
23 мая 2024, 13:52

Фото: iStock/aapsky

Нижнекамск атаковали беспилотниками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Местные жители сообщают, что дежурными средствами ПВО был сбит один беспилотник в районе Южной улицы. Второй БПЛА улетел в сторону улицы Гайнуллина.

Ранее сообщалось, что в Нефтекамске и Казани аэропорты закрыли воздушное пространство из-за угрозы атаки беспилотников, воздушные гавани не принимали и не отправляли рейсы.

Также проводились массовые эвакуации сотрудников нефтеперерабатывающих и иных предприятий в городах. Местные жители сообщали, что на территории нескольких предприятий звучала воздушная тревога.

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#беспилотник
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#опасность
#ограничения
#тревога
#пво
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Гладков: два человека пострадали при обстреле ВСУ Новой Таволжанки
23 мая 2024, 13:42

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Губернатор Вячеслав Гладков написал в своем Telegram-канале, что два мирных жителя ранены из-за обстрела Новой Таволжанки Белгородской области со стороны украинских боевиков.
Отмечается, что противник вел обстрел из РСЗО. В результате атаки пожилой мужчина получил множественные осколочные ранения поясничной области. Его госпитализируют в городскую больницу.

Также пострадала пожилая женщина. Она получила осколочные ранения головы и плеча. Губернатор отметил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Гладков добавил, что на четырех улицах села в четырнадцати домах выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы. На месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

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#белгородская область
#спецоперация
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ВС РФ уничтожили железнодорожный состав с техникой ВСУ под Харьковом
«Военное дело»: железнодорожный состав с техникой ВСУ уничтожили в Люботине
23 мая 2024, 13:37

Фото: iStock/OlyaSolodenko

Железнодорожный состав с военной техникой ВСУ уничтожен в городе Люботин Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военное дело».
Отмечается, что российские войска ударили по составу в тот момент, когда он находился на разгрузочной станции.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за 15 минут в областном центре прозвучало порядка 10 взрывов.

Ранее сообщалось, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому превратить города в укрепрайоны в качестве новой оборонительной стратегии. Также он отметил, что позиции на полях можно использовать не как основную силу, а как авангард.

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#военная техника
#украина
#всу
#вс рф
#удар
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МО: ВС РФ освободили село Андреевка в ДНР
23 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские силы освободили село Андреевка в Донецкой Народной Республике, об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации российского оборонного ведомства, Андреевку освободили подразделения Южной группировки войск.

В ходе брифинга представители Минобороны также сообщили, что группировка войск «Север» отразила две контратаки ВСУ в районах Глубокого и Волчанска в Харьковской области.

Напомним, российские силы начали масштабное наступление в Харьковской области. На Западе уже признали, что за пару недель ВС РФ удалось освободить больше территорий, чем захватили ВСУ в период своего летнего контрнаступления в прошлом году.

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#днр
#минобороны рф
#вс рф
#всу
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В Брянской области тракторист получил контузию при атаке украинского дрона
Богомаз: при атаке дрона ВСУ у села Демьянки тракторист получил контузию
23 мая 2024, 12:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали трактор в брянском селе Демьянки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«Целенаправленный удар нанесен по сельхозтехнике, работающей в полях. В результате террористической атаки водитель трактора получил легкую контузию», — написал он.
Он добавил, что мужчине оказана вся необходимая медицинская помощь. По его словам, трактор значительно поврежден, оперативные и экстренные службы работают на месте.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#трактор
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#удар
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Для пополнения после больших потерь: ВСУ перебросили бригаду морпехов с Херсона на Харьков
ТАСС: ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с Херсона на Харьков
23 мая 2024, 12:28

Фото: iStock/IherPhoto

Из-за проблем на фронте ВСУ перебросили 36-ю бригаду морской пехоты с херсонского на харьковское направление. Об этом пишет ТАСС.
«С Херсонщины на участок фронта прибыла 36 отдельная бригада морской пехоты ВСУ», — рассказал собеседник агентства.

Сообщается, что на харьковском направлении ВСУ вывели 415 отдельный стрелковый батальон для пополнения после больших потерь. С купянского направления также был снят ряд подразделений.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее сообщалось, что разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
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«Соревнуются в русофобии»: Карту РФ с зоной поражения ракетами показали в США из-за выборов
Скачко: Карту РФ с зоной поражения ракет показали из-за предвыборной гонки в США
23 мая 2024, 12:15

Фото: iStock/sb2010

На американском конгрессе глава иностранного комитета палаты представителей Майкл Маккол призвал отменить запрет для Киева об ударах американским оружием по России.
Политический обозреватель сайта «Украина.ру» Владимир Скачко в беседе с «Радио 1» рассказал, что такая публичная демонстрация агрессии против России уже не стороны Украины, а со стороны её союзников связана с предвыборной президентской борьбой.

«В США идёт предвыборная президентская борьба, и одним из её фонов выбрана русофобия — борьба с Россией, поиск врагов. Вот они нашли врагов: Китай и Россия. И соревнуются, кто из них больший русофоб. Вот 13 конгрессменов решили поддержать Дональда Трампа именно русофобией», — объяснил эксперт.

Также политический обозреватель рассказал, что в США побывала и поработала украинская делегация, смысл которой сводился к тому, чтобы «выпросить» у США официальное разрешение наносить удары американским оружием по РФ.

«Сейчас существует гласный и негласный запрет киевскому режиму делать это, потому что американцы боятся, что это может привести к новой эскалации и к третьей мировой войне. Но есть силы, которые на агрессии и русофобии хотят заработать очки, вот они и мутят воду. Точно не знаю, но скорее всего разрешение будет, потому что американцы не сняли с повестки дня главную задачу — нанести поражение России», — сказал специалист.

По словам собеседника, с помощью русофобии идёт типичная внутриамериканская политическая борьба с выходом на театр военных действий в Украине и России, и самым страшный исход этой борьбы — эскалация противостояния с выходом на обмен ядерными ударами. Американское тактическое ядерное оружие есть в Европе, а в России есть своё, и доктрина говорит, что если есть угроза национальной безопасности, то Россия может применять тактическое ядерное оружие, заключил Владимир Скачко.

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Володин рекомендовал вывести из-под прогрессивной налоговой шкалы участников СВО
23 мая 2024, 12:09

Фото: сайт Кремля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в процессе парламентских слушаний по улучшению налоговой системы предложил вывести из-под прогрессивной шкалы налогообложения доходы участников спецоперации.
По мнению Володина, прогрессивная шкала должна быть справедливой, по этой причине она не должна касаться бойцов специальной военной операции. Он отметил, что по итогам парламентских слушаний будут приняты рекомендации, касающиеся налогового вопроса.

Спикер выразил уверенность в том, что данная первая рекомендация будет поддержана многими. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Минфин поддерживает это предложение.

Ранее депутаты Мособлдумы приняли очередной закон в поддержку участников специальной военной операции и их семей. Мобилизованных и добровольцев Подмосковья от транспортного налога.

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