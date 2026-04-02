Донбасс никогда не войдет в состав страны
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Донбасс никогда не войдет в состав страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По мнению политика, после 12 лет разрушений со стороны киевского режима регион не станет на колени перед теми, кто «уничтожает памятники советским воинам» и «искажает свою историю».
Азаров считает, что разговоры о возвращении Донбасса в состав Украины направлены на поддержание власти Владимира Зеленского.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
