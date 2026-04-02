В 12 украинских областях, в том числе в Киевской, объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога охватила 12 областей Украины, включая Киевскую. Об этом пишет РИА Новости.
Сигнал слышен в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской, Николаевской, Одесской, Житомирской и Винницкой областях. Граждан призывают оставаться в укрытиях и следить за новыми сообщениями.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
