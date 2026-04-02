Фонду «Защитники Отечества» исполняется три года: 2,6 млн обращений, 99% решённых вопросов и программа адаптивного спорта для ветеранов
Три года назад, 3 апреля 2023 года, президент России Владимир Путин подписал Указ об учреждении Государственного фонда «Защитники Отечества». Ключевым достижением организации стало формирование совершенно новой модели социального сопровождения героев. Эта система опирается на тесное взаимодействие между ведомствами, а её главный принцип — индивидуальная работа с каждым обратившимся в фонд участником специальной военной операции и семьёй погибшего военнослужащего. Для реализации такого подхода в региональных отделениях по всей стране трудятся более 4500 социальных координаторов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Запросы от героев и близкихС момента создания Государственный фонд «Защитники Отечества» принял более 2,6 миллиона обращений от военнослужащих и членов их семей. Организация уже дала положительный ответ по 96% таких заявлений. Чаще всего люди обращаются за помощью в оформлении социальных льгот, получении выплат, подготовке документов для удостоверения ветерана боевых действий, а также за юридической поддержкой. Филиал в Ямало-Ненецком автономном округе начал работу 1 июня 2023 года. Во всех муниципалитетах региона сейчас трудятся 29 социальных координаторов. С момента открытия отделения сюда поступило почти 22 тысячи обращений от участников специальной военной операции и их близких. Фонд уже выполнил 99% этих запросов.
«Три года назад подписание Указа Президента о создании фонда «Защитники Отечества» стало точкой отсчета для формирования принципиально новой системы поддержки участников спецоперации. За это время наш филиал прошел большой путь: от выстраивания первых маршрутов помощи до создания мощного сообщества единомышленников. Для нас этот Указ — не просто юридический документ, а личное поручение главы государства окружить каждого ветерана и каждую семью погибшего или без вести пропавшего бойца заботой и вниманием. Мы продолжаем работать по принципу справедливости и сопричастности, чтобы наши защитники чувствовали опору и знали, что у них есть мы», — отметила руководитель ямальского филиала фонда «Защитники Отечества Наталья Казановская.
Уникальная программаФонд «Защитники Отечества» первым в стране запустил специальную программу по адаптации жилья для ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность. Благодаря ней уже более 2800 квартир и частных домов переоборудовали для комфортного проживания защитников.
Также организация регулярно увеличивает ассортимент технических средств реабилитации и специального оборудования для участников боевых действий. Уже второй год ветераны с тяжёлыми формами инвалидности получают автомобили с ручным управлением. Более 500 защитников стали обладателями таких машин отечественного производства. С прошлого года каждое транспортное средство дополнительно комплектуют специальным багажником для перевозки инвалидной коляски.
В июле 2025 года при поддержке Президента России фонд начал выдавать ветеранам с инвалидностью адаптивную одежду, сшитую с учётом их физических возможностей. Участники специальной военной операции уже получили свыше 2100 комплектов.
Медицинское обслуживаниеФонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам специальной военной операции и семьям погибших военнослужащих получать медицинское обслуживание и психологическую помощь. Сотрудники организации уже оказали такую поддержку более 230 тысяч раз. Совместно с Министерством здравоохранения РФ и при участии региональных властей фонд запустил в стране программу углублённой диспансеризации для участников боевых действий. Это обследование прошли свыше 106 тысяч человек.
На площадках филиалов организации с ветеранами и их родными работают 400 медицинских психологов. С 2025 года к этой деятельности также присоединились 300 педагогов-психологов. При необходимости к оказанию помощи подключаются специалисты психологической службы МЧС России.
Образование и карьераФонд «Защитники Отечества» уделяет особое внимание поддержке ветеранов специальной военной операции в вопросах образования и карьеры. Организация вместе с партнёрами помогает защитникам осваивать новые профессии и повышать квалификацию. Например, в сотрудничестве с Одинцовским филиалом МГИМО действует программа «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». Совместно с ВЭБ.РФ реализуют проект «Угольные города России». Это лишь часть доступных для ветеранов курсов.
Фонд также активно содействует их трудоустройству. Организация взаимодействует с Министерством строительства, Министерством энергетики, Министерством транспорта, Министерством сельского хозяйства РФ, правоохранительными ведомствами, а также с госкорпорациями «Ростех» и ОАО «РЖД». Вместе они реализуют масштабные программы по найму ветеранов на предприятия, которые особенно нуждаются в специалистах. Отдельное направление — помощь тем, кто решил открыть собственное дело. Фонд вместе с партнёрами внедрил новый механизм социального контракта. Его теперь заключают без учёта среднедушевого дохода заявителя. Уже более 80 ветеранов воспользовались этой возможностью и подписали такие соглашения.