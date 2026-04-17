Дороги закрыты: боец «‎Туриец»‎ раскрыл, как ВСУ пытаются уйти из Константиновки

Военнослужащий танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск с позывным «‎Туриец»‎ заявил, что украинские силы пытаются покинуть Константиновку в ДНР из-за ударов по путям снабжения. Об этом пишет ТАСС.



По его словам, российские расчеты FPV-дронов бьют по логистике противника уже на дальних подступах. Он отметил, что положение украинской группировки в городе остается тяжелым. «‎Туриец»‎ добавил, что подвоз провизии идет через наземные роботизированные комплексы и тяжелые дроны «‎Баба-яга»‎. Автомобили, по его оценке, ВСУ почти не используют.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

