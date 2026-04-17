Достижения.рф

Над регионами России за ночь уничтожили 62 украинских беспилотника

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 62 украинских БПЛА над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации российского военного ведомства, вражеские дроны сбили над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Новгородской областями и Республикой Крым.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0