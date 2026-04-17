Над Ленобластью уничтожили три дрона ВСУ
Над Ленинградской областью сбили три беспилотника. Об этом написал губернатор региона Александр Дрозденко в личном Telegram-канале.
СобщениеСообщение появилось в 04:20 по московскому времени. Других подробностей Дрозденко пока не привёл. При этом за час до этого он предупредил местных жителей, что в воздушном пространстве Ленобласти объявлена опасность БПЛА. По этой причине возможно понижение скорости мобильного интернета.
Пресс-служба Росавиации добавила, что в аэропорту Пулково вводятся временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Эти ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Туапсе под завалами жилого дома почти сутки ищут тело 14-летней девочки. Здание рухнуло после попадания обломка украинского беспилотника, который атаковал строение прошлой ночью.
