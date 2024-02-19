Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области

Фото: IStock/Olena Bartienieva
Украинский дрон-камикадзе ударил по инфраструктурному объекту связи в селе Мокрая Орловка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В своём телeграм-канале глава региона рассказал, что пострадавших на месте происшествия не было, там уже работают оперативные службы. Подробности инцидента пока не раскрываются.
Недавно село Мокрая Орловка уже попадало под обстрел со сторону Вооружённых сил Украины. 13 февраля стало известно о 14 прилетах по окраине территории. Об этом также сообщал представитель Белгородской области Вячеслав Гладков.
Отметим, что село Мокрая Орловка Белгoродской области граничит с Украиной на расстоянии примерно двух километров. Грайвoронский городской округ, который подвергается обстрелам, граничит с Сумской и Харьковской областями и часто попадает в сводки новостей из-за постоянных oбстрелов.
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Недавно село Мокрая Орловка уже попадало под обстрел со сторону Вооружённых сил Украины. 13 февраля стало известно о 14 прилетах по окраине территории. Об этом также сообщал представитель Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Екатерина Шмакова