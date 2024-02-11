Российские бойцы захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

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Российские военные сумели захватить атаковавший их беспилотный летательный аппарат типа FPV (англ. First-Person View, вид от первого лица). Оператор дрона-камикадзе потерял над ним контроль, и тот упал на землю без взрыва.
Российские бойцы подобрали повреждённый аппарат, чтобы изучить его, а, возможно, починить и использовать против противника его же оружие. Взрывчатку солдаты трогать не стали. Как сказал в заключение разговора Якорь, этот раунд «войны дронов» остался за Вооружёнными силами РФ.
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Александр Бойцов