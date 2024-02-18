Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе

Капитан мотострелковой роты Олег Пивоваров, оказавшись со своим подразделением в окружении превосходящих сил противника, приказал своим бойцам отходить, а сам вызвал огонь «Градов» на себя. Опешившие солдаты ВСУ были частично уничтожены и рассеяны, а офицер, как и его подчинённые, сумел уцелеть.