Франция намерена испытать на Украине свои новейшие дроны-камикадзе

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Новейшие французские дроны-камикадзе, которые в настоящее время находятся в стадии разработки, будут переданы Киеву для их тестирования в боевых условиях. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
По словам Лекорню, передача БПЛА Киеву позволит испытать их в боевых условиях. Также он сообщил, что французские инженеры сейчас работают над внедрением искусственного интеллекта в систему управления огнём самоходных артиллерийских установок (САУ) Caesar. Ранее глава Минобороны Франции заявлял о намерении Парижа отправлять ВСУ ежемесячно по 50 авиационных бомб Armement Air-Sol Modulaire (AASM), адаптированных под советские самолёты.
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Александр Бойцов