Дрон «Князь Вандал» станет полностью российским

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Российские специалисты работают над импортозамещением компонентов оптоволоконного FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский». Об этом сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) «Ушкуйник» Алексей Чадаев, передает ТАСС.
Он отметил, что аппарат будет полностью состоять из российских компонентов. По словам Чадаева, соответствующую задачу могут выполнить уже в этом году.
В настоящее время работа также нацелена на то, чтобы финальное изделие производилось в РФ не в одном месте, а сразу в нескольких, подчеркнул директор НПЦ «Ушкуйник».
Напомним, FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» был создан специалистами НПЦ «Ушкуйник». Его успешные испытания состоялись в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область.
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В настоящее время работа также нацелена на то, чтобы финальное изделие производилось в РФ не в одном месте, а сразу в нескольких, подчеркнул директор НПЦ «Ушкуйник».
Напомним, FPV-дрон с оптоволоконной связью «Князь Вандал Новгородский» был создан специалистами НПЦ «Ушкуйник». Его успешные испытания состоялись в августе прошлого года, когда ВСУ вторглись в Курскую область.
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Екатерина Коршунова