Российские войска поразили КБ «Луч» украинского ВПК

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Армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что под удар, в частности, попало конструкторское бюро «Луч», расположенное в украинской столице.
Удар наносился с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия. КБ «Луч» специализируется на проектировании и производстве ракеты «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все снаряды удалось сбить отечественным силам противовоздушной обороны.
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«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.
Удар наносился с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия. КБ «Луч» специализируется на проектировании и производстве ракеты «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».
Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все снаряды удалось сбить отечественным силам противовоздушной обороны.
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Александр Бойцов