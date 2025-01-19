Минобороны: За час силы ПВО сбили восемь БПЛА над Крымом

Фото: istockphoto/aapsky
Киевский режим не прекращает попытки террористических атак на российскую территорию. Вечером 18 января дежурные силы противовоздушной обороны сбили на подлёте к Крыму восемь украинских беспилотников всего лишь за один час.
Об этом сообщило министерство обороны РФ. В своём официальном телеграм-канале сотрудники оборонного ведомства уточнили, что ВСУ пытались нанести групповой удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Республики Крым в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.
Часом ранее два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон уничтожили уже над территорией полуострова.
Украинские боевики продолжают пытаться наносить удары по объектам на территории РФ. Большинство атак успешно пресекаются российскими системами ПВО.
Читайте также:
Отступление ВСУ в Курской области и блокировка украинских войск на Угледарском направлении: последние новости СВО
Миляев: после атаки дронов ВСУ на Тульскую область загорелась емкость с топливом
Baza: в Калужской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА ВСУ
Часом ранее два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон уничтожили уже над территорией полуострова.
Украинские боевики продолжают пытаться наносить удары по объектам на территории РФ. Большинство атак успешно пресекаются российскими системами ПВО.
Читайте также:
Отступление ВСУ в Курской области и блокировка украинских войск на Угледарском направлении: последние новости СВО
Миляев: после атаки дронов ВСУ на Тульскую область загорелась емкость с топливом
Baza: в Калужской области загорелась нефтебаза после атаки БПЛА ВСУ
Александр Бойцов