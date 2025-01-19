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Минобороны: За час силы ПВО сбили восемь БПЛА над Крымом

Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Киевский режим не прекращает попытки террористических атак на российскую территорию. Вечером 18 января дежурные силы противовоздушной обороны сбили на подлёте к Крыму восемь украинских беспилотников всего лишь за один час.
Об этом сообщило министерство обороны РФ. В своём официальном телеграм-канале сотрудники оборонного ведомства уточнили, что ВСУ пытались нанести групповой удар с использованием беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Республики Крым в период с 20:00 до 21:00 по московскому времени.

Часом ранее два украинских беспилотника были сбиты силами ПВО над акваторией Чёрного моря. Ещё один дрон уничтожили уже над территорией полуострова.



Украинские боевики продолжают пытаться наносить удары по объектам на территории РФ. Большинство атак успешно пресекаются российскими системами ПВО.

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Силы РФ освободили еще одно село в ДНР и подняли триколор
Рогов: Войска РФ подняли флаг России в селе Ясеновое и наступают на Новоандреевку
19 января 2025, 03:01

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска завершили освобождение села Ясеновое, расположенного на западе ДНР. Они подняли над населенным пунктом триколор. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
По его словам РИА Новости, в селе завершается зачистка от остатков украинских боевиков.

«Наши воины подняли над селом Ясеновое триколор, заканчивается зачистка села от остатков украинских боевиков», — заявил Рогов.
Ясеновое находится северо-западнее города Курахово, который уже был освобожден ранее. Бои за этот населенный пункт начались несколько дней назад. Кроме того, российские войска продвинулись вглубь западного направления и вошли на окраины села Новоандреевка. Согласно Рогову, населенный пункт оказался окружен с трех сторон, а штурмовые действия за его освобождение уже начались.

Ранее сообщалось, что армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.

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Российский солдат в одиночку заставил 13 бойцов ВСУ сдаться в Курахово
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Российский солдат в одиночку заставил 13 бойцов ВСУ сдаться в Курахово
РИА Новости: боец РФ в Курахово ​уговорил сразу 13 солдат ВСУ сдаться в плен
19 января 2025, 00:11

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

В городе Курахово российский военнослужащий с позывным Босяк совершил героический поступок, уговорив 13 украинских солдат сдаться в плен. Российский солдат хотел избежать ненужных смертей.
Командир штурмовой роты 110-й мотострелковой бригады группировка «Южная», известный как Джексон, рассказал, что Босяк в одиночку вошел в здание, где находились вооруженные солдаты ВСУ. Он сумел убедить их сложить оружие, объяснив безвыходность их положения.

«Зашел к противнику на второй этаж, один. Вокруг него стояло 13 вооруженных солдат. Он в одиночку объяснил им, что у них нет выхода — они находятся в окружении — и что им лучше сложить оружие», — поделился подвигом подчиненного с РИА Новости Джексон.
Накануне этого Босяк вместе с сослуживцем по прозвищу Шах захватил в плен украинского бойца, который по ошибке попал на российские позиции. После беседы Босяк отправил пленного к его сослуживцам в соседнее здание, а затем сам вошел внутрь. Благодаря этим действиям украинские военные приняли решение сдаться, что позволило избежать дальнейших боевых столкновений.

Однако героический поступок закончился трагедией. На следующий день при эвакуации пленных Босяк попал под артиллерийский обстрел и получил тяжелые ранения, от которых вскоре скончался. Его командир выразил глубокое сожаление по этому поводу.

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#военные
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В освобожденном от ВСУ курском селе нашли трупы замученных до смерти мирных жителей
Readovka: В Поречном нашли подвалы с замученными до смерти силами ВСУ мирными жителями
18 января 2025, 23:51

Фото: iStock/nito100

Российские военные обнаружили тела мирных жителей со следами жестоких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, освобожденном от сил ВСУ. В подвалах жилых домов были найдены трупы стариков со связанными руками, многочисленными травмами и следами пыток. Об этом передает telegram-канал Readovka, показывая жестокие кадры с жертвами.
На некоторых умерших виднелись синяки и пулевые ранения. По данным военных, многие из убитых могли умереть от голода и жажды. Судя по всему, солдаты ВСУ сначала натягивали пожилым людям на голову шапки, затем калечили ноги и оставляли умирать, истекая кровью.

«Российская газета» уточняет, что солдаты 352-го мотострелкового полка ВС ПФ, проводившие зачистку территории, наткнулись на следующие сцены: у одного из погибших были прострелены ноги, другое тело, лежащее у входа в подвал, оказалось разорвано на части. Возможно, взрывом гранаты.

Судя по обстановке, трагедия произошла несколько месяцев назад, когда село находилось под контролем ВСУ. Киевская пропаганда тем временем скрывала эти зверства, утверждая, что украинские военные «ведут себя как люди». Однако обнаруженные тела стариков опровергают эти заявления, свидетельствуя о зверствах в отношении жителей.

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Украинцы - люди второго сорта: Пленный рассказал об отношении иностранцев
Пленный пограничник сообщил о плохом отношении к украинцам англичан и французов
18 января 2025, 17:50

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Жители Франции и Великобритании воспринимают украинцев как людей второго сорта. Такое наблюдение сделал инспектор государственной пограничной службы Украины Александр Бычко.
Накануне Рождества группа украинских пограничников из шести человек, среди которых был Бычко, сдалась в плен России на границе с Белгородской областью, сообщает РИА Новости. Ранее он проходил подготовку за границей, на британской военной базе Warcope в графстве Камбрия и и в главном учебном центре сухопутных войск Франции Ла-Куртин.

«Поездил, посмотрел Великобританию, Францию, как народ к нам относится — как к аборигенам, к какому-то низшему сорту такому. С этими британцами, европейскими государствами общего языка трудно найти», — рассказал украинец.

Пленный отметил, что в Европе используются старые военные методы, которые невозможно применять в нынешних реалиях. Французы и англичане не умеют воевать в современных условиях и не имеют никакого представления о целенаправленном использовании беспилотных летательных аппаратов. Обучение на базе Warcope, по его словам, ничем не отличается от обычного курса молодого бойца.

«Вся разница — что за границей», — с невесёлой усмешкой заключил Бычко.

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#человек
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«Датский, но не принц»: В зоне СВО ликвидирован иностранный инструктор
В зоне СВО ликвидирован инструктор из Дании
18 января 2025, 15:28

Фото: istockphoto/breakermaximus

В Кривом Роге ударом по расположению ВСУ уничтожен Йеппе Хансен, инструктор из Дании. Он обучал украинских пилотов полетам на истребителях F-16.
Товарищ Хансена написал в социальных сетях, что тот помог сотням украинских военнослужащих получить навыки пилотирования на F-16.

«Его опыт и мастерство помогли сотням украинцев освоить эту сложную дисциплину. Но сегодня его жизнь трагически оборвалась», — написал сослуживец очередного «солдата неудачи».

Ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по пункту управления СБУ в Киеве российскими военными ликвидирован офицер Главного управления СБУ Юрий Остапов. Кроме того, в Одессе удар «Искандера» уничтожил группу французских инструкторов. Количество могил наёмников из Европы всё увеличивается.

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#сбу
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Российские войска поразили КБ «Луч» украинского ВПК
18 января 2025, 14:32

Фото: istockphoto/vadimrysev

Армия России нанесла удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Эта атака стала ответом на обстрелы американскими ракетами ATACMS гражданской инфраструктуры Белгородской области.
Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что под удар, в частности, попало конструкторское бюро «Луч», расположенное в украинской столице.

«Цели удара достигнуты, все объекты поражены», — говорится в сообщении Минобороны.

Удар наносился с использованием высокоточного оружия дальнего радиуса действия. КБ «Луч» специализируется на проектировании и производстве ракеты «Нептун» и реактивных снарядов к системе залпового огня «Ольха».

Ранее ВСУ обстреляли Белгородскую область шестью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Все снаряды удалось сбить отечественным силам противовоздушной обороны.

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#ракеты
#удар
#рф
#служба
#киев
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«Рюкзак в помощь»: Российский боец ликвидировал боевиков ВСУ под Харьковом
Боец РФ ликвидировал штурмовиков ВСУ, кинув в подвал рюкзак с минами
18 января 2025, 13:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

В Харьковской области российский солдат из подразделения группировки войск «Север» уничтожил несколько штурмовиков ВСУ. В ходе атаки он использовал нестандартное снаряжение — обычный походный рюкзак.
О грамотных и умелых действиях бойца корреспондентам ТАСС рассказал сотрудник силовых структур. В районе села Глубокое по штурмовой группе противника отработали операторы БПЛА. Однако восемь боевиков, уцелевших после атаки беспилотников, сумели укрыться в подвале.

Эта малая группировка могла оказаться в тылу наступающих российских войск. Один из бойцов сложил в обычный туристский рюкзак несколько противотанковых мин ТМ-62. Потом он забросил их в погреб, постаравшись придать удару достаточную силу. Мины сдетонировали, а украинские боевики перестали существовать.

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Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Времевка в ДНР
18 января 2025, 13:02

Фото: istockphoto/Diy13

Российские войска освободили населённый пункт Времевка в Донецкой Народной Республике. В наступательной операции участвовали подразделения войсковой группировки «Восток».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В ведомстве уточнили, что в ходе атаки было нанесено поражение механизированной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ. Противник пытался оказывать сопротивление, но был выбит на окраины населённого пункта и рассеян. Потери украинской стороны составили до 135 военнослужащих, добавили в Минобороны.

Кроме того, в районах населённых пунктов Константинополь и Великая Новосёлка в ДНР российские войска проводили успешные наступательные действия. Бойцы Вооружённых сил РФ уничтожили две боевые бронированные машины, три автомобиля и пять орудий полевой артиллерии.

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#днр
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#минобороны
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На Украине сообщили о повреждении административного здания в Киеве
ГСЧС: в Киеве разрушено административное здание и поврежден водопровод
18 января 2025, 12:30

Фото: iStock/Roman Novitskii

Административное здание частично разрушено в Киеве. Об этом сообщила государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Уточняется, что повреждения также получил магистральный водопровод. По данным ведомства, на месте работают 84 сотрудника экстренных служб и 22 единицы техники.

Утром в субботу, 18 января, стало известно, что в Киеве произошли несколько взрывов. В тот момент в городе работали сигналы воздушной тревоги.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

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#воздушная тревога
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