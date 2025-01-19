Минобороны: За час силы ПВО сбили восемь БПЛА над Крымом

Российские военные обнаружили тела мирных жителей со следами жестоких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, освобожденном от сил ВСУ. В подвалах жилых домов были найдены трупы стариков со связанными руками, многочисленными травмами и следами пыток. Об этом передает telegram-канал Readovka, показывая жестокие кадры с жертвами.