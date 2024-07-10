Дудаев указал на разницу между пленными чеченцами и бойцами ВСУ

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Министр по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в Чечне опубликовал в своём Telegram-канале видео с пленными украинскими военными и показал разницу между ними и попавшими в плен ВСУ чеченскими бойцами.
Напомним, в июне на YouTube-канале Apostle Dmytro Karpenko появилось интервью с чеченскими бойцами, попавшими в плен ВСУ.
Дудаев заявил, что автор этого канала является «нацистским отродьем» и указал на разницу между пленными чеченцами и украинцами. По его словам, выходцы из республики попали в плен, когда находились «в отключке» из-за ранений, при этом украинские военные сдаются в плен добровольно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года.
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Дудаев заявил, что автор этого канала является «нацистским отродьем» и указал на разницу между пленными чеченцами и украинцами. По его словам, выходцы из республики попали в плен, когда находились «в отключке» из-за ранений, при этом украинские военные сдаются в плен добровольно.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявлял, что Россия победит в конфликте на Украине осенью текущего года.
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Элина Позднякова