Кадыров поручил командиру «Ахмата» Алаудинову отправить бойцов в сторону эстонских войск

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров иронично пояснил, что принял упреждающие меры после заявления посла Эстонии об обсуждении вопроса по отправке войск на Украину. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Посол Эстонии в Киеве Аннели Кольк выразила готовность обсуждать возможность отправки эстонских войск на Украину. Кольк отметила, что не считает это действие красной линией для Эстонии.
Глава Чечни написал, что связался и попросил командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова направить в сторону эстонских войск двух раненых военных без оружия.
Остальных военных ВС РФ тревожить не будем, заключил он.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.
Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Глава Чечни написал, что связался и попросил командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова направить в сторону эстонских войск двух раненых военных без оружия.
«Оружие пусть добывают трофейное, так как мы знаем, что в этой страшной эстонской армии есть целая пара резиновых лодок и шесть автоматов», — написал Кадыров.
Остальных военных ВС РФ тревожить не будем, заключил он.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.
Потери среди иностранных инструкторов на Украине не приведут к войне западных стран с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова