Рамзан Кадыров продемонстрировал привезённый ему из зоны СВО трофей — фото

Фото: сайт Кремля
Глава Чечни Рамзан Кадыров показал трофей, который земляки привезли ему из зоны проведения специальной военной операции. Это захваченный в бою флаг одного из батальонов 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Фотографию с трофейным флагом противника Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале. Руководитель Чеченской Республики указал в публикации, что доставил ему флаг боевой офицер и бесстрашный командир батальона «Юг-АХМАТ» министерства обороны РФ Муса Иблаев.
Как рассказал Кадыров, бойцы подразделения Иблаева, действующие к югу от села Новоандреевка на Ореховском направлении в Запорожской области, захватили флаг во время штурма опорного пункта противника.
По словам Кадырова, если воинская часть теряет боевой флаг, это говорит о том, что плохи у неё дела. Глава Чечни подчеркнул, что это правда, так как там, где появляются наши бойцы, положение ВСУ становится незавидным.
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Как рассказал Кадыров, бойцы подразделения Иблаева, действующие к югу от села Новоандреевка на Ореховском направлении в Запорожской области, захватили флаг во время штурма опорного пункта противника.
По словам Кадырова, если воинская часть теряет боевой флаг, это говорит о том, что плохи у неё дела. Глава Чечни подчеркнул, что это правда, так как там, где появляются наши бойцы, положение ВСУ становится незавидным.
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Александр Бойцов